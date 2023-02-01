У Куп’янську затримали жінку, яка під час окупації впроваджувала освіту за стандартами РФ

Під час окупації Куп'янська (Харківська область) місцева жінка почала співпрацювати з РФ та стала "заступницею директора" у навчальному закладі. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"На початку червня 2022 року підозрювана разом з іншими працівниками коледжу організувала набір студентів на нові фахові спеціальності у так званому "Куп'янському медичному коледжі імені Марії Шкарлетової", створеному окупаційною адміністрацією на базі медичного коледжу, розташованого в Куп’янську", - йдеться у повідомленні.

Вже у серпні жінка обійняла посаду "заступника директора з виховної роботи" у навчальному закладі. Підозрювана розробляла навчальні плани, брала участь у нараді, присвяченій процесу впровадження російської освітньої навчальної програми, а також переконувала інших співробітників коледжу переходити на російськомовну програму навчання

Вона пройшла перепідготовку в "Курському інституті розвитку освіти". Їй оголосили про підозру у колабораційній діяльності.