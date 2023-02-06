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В Харьковской области задержан пособник РФ, который задерживал бывших военных ВСУ

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Казачья Лопань, Понедельник 06 февраля 2023 16:10
В Харьковской области задержан пособник РФ, который задерживал бывших военных ВСУ Фото: В Харьковской области задержан пособник РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали жителя пгт Казачья Лопань (Харьковская область), который во время оккупации сотрудничал с РФ и задерживал бывших военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

"Во время оккупации региона злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование "Народная дружина пгт Казачья Лопань", что подчинялось вооруженным формированиям и оккупационной "администрации" РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе формирования пособник способствовал деятельности оккупационной "власти", призвал местных жителей присоединиться к рядам "народной дружины" и занимался незаконным задержанием бывших военнослужащих ВСУ и патриотически настроенных жителей.

Пособник оккупантов успел незаконно завладеть автомобилем "ВАЗ 2121", который использовал в своей псевдодеятельности. После деоккупации населенного пункта он пытался скрываться от правоохранителей, однако был обнаружен и задержан.

Ему объявили о подозрении в "пособничестве государству-агрессору" и заключили под стражу.

Напомним, что во время оккупации Купянская (Харьковская область) местная женщина начала сотрудничать с РФ и стала "заместительницей директора" в учебном заведении. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Житель пгт Большой Бурлук (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили мужчину и задержали его.

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