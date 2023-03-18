UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області затримали колаборантку: переоформлювала підприємства для РФ

Фото: правоохоронці затримали колаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 березня, правоохоронці затримали колаборантку за те, що вона переоформлювала документи підприємців за законодавством РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідчих, під час окупації Куп’янська жінка погодилась працювати на "нову владу".

Фото: правоохоронці затримали колаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)

Вона добровільно обійняла посаду "в.о. головного фахівця з ліцензування та дозволу" у так званій "ВМА Куп'янського району Харківської області".

Під час роботи колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів відповідно до російського законодавства.

У разі доведення провини жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора двох агітаторів РФ відправили до в’язниці, серед них був власник каналу "Херсонська республіка".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковколаборанткаВійна Росії проти УкраїниКупянск