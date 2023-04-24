В Харьковской области задержали депутатку, которая "возглавила" село при оккупантах
Депутат поселкового совета в Харьковской области перешла на сторону РФ и "возглавила" село Подвысокое. Правоохранители обнаружили ее и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района женщина добровольно согласилась работать на врага. Она заняла должность так называемого "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что фактически женщина стала "старостой" села. Подозреваемая принимала участие в совещаниях "руководителей отделов" оккупационных властей, нанимала на работу работников, собирала и формировала списки местных жителей, которые в дальнейшем передавала новой "власти".
Депутатке Боровского поселкового совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Напомним, что директор полиграфической компании финансировала оккупантов в Крыму с 2014 года. Правоохранители обнаружили женщину и задержали ее. Ей объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Российская шпионка хотела устроиться в органы местного самоуправления в Черкасской области. Ее разоблачили и задержали.
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