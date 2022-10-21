У Харківській області запустили нову свердловину з видобутку газу

"Укргазвидобування" запустило свердловину у Харківській області з дебітом понад 140 тис. кубометрів м газу на добу. Досягти високої продуктивності вдалося завдяки проведенню трьох стадій гідророзриву пласта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначили в прес-службі, ця технологічно складна операція вперше проводилася силами власного підрозділу "Укргазвидобування" - УГВ-Сервіс. Це було зроблено в умовах, коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну.

Особливість згаданої операції з гідророзриву пласта в тому, що всі стадії виконали в межах одного виробничого циклу завдяки використанню рівнопрохідної компоновки (Monobore) з використанням поліровочної воронки та герметизуючого вузла ("стінгер"). Таким чином вдалося значно зменшити терміни проведення робіт та уникнути спуско-підіймальних операцій між стадіями гідророзриву.

Нова свердловина також дала цінну геологічну інформацію про будову однієї з ділянок родовища, а також додаткові дані для побудови 3D моделі родовища, зазначили в прес-службі.