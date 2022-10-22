У Харкові та області розпочався опалювальний сезон

У Харкові та області з сьогоднішнього дня стартував опалювальний сезон. Крім того, ведуться роботи з відновлення котелень, пошкоджених окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, до тепла почали підключати лікарні та житлові будинки. Крім того, в області відновлюють пошкоджені окупантами котельні.

“Продовжуємо відновлювати котельні, які постраждали від російської агресії. Близько 11 котелень ми плануємо завершити до 5 листопада. Частково вони вже відновлені та планово розпочнуть свою роботу”, - розповів Синєгубов.

Він також зазначив, що складна ситуація із опаленням на деокупованих територіях. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли лише 6. Так що в таких ситуаціях, за словами Синєгубова, кожен будинок буде індивідуально опрацьовуватися, щоб його оптимально забезпечити опаленням.