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В Харківській області на ворожій міні підірвався чоловік

Харківська область, Четвер 12 жовтня 2023 19:23
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В Харківській області на ворожій міні підірвався чоловік Фото: в Харківській області на ворожій міні підірвався чоловік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харківські області сьогодні, 12 жовтня, місцевий чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За даними глави ОВА, сьогодні в полі біля сіл Явірське та Вовчий Яр Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 47-річний чоловік.

Постраждалий, за словами Синєгубова, був госпіталізований з вибуховими травмами. Наразі медики надають йому усю необхідну допомогу.

"Вкотре закликаю мешканців області не забувати про небезпеку, не відвідувати поля, ліси, узбіччя доріг, береги водойм та інші потенційно заміновані місця. Адже це може коштувати вам життя та здоров'я", - наголосив він.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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