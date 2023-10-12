В Харьковской области на вражеской мине подорвался мужчина

В Харьковские области сегодня, 12 октября, местный мужчина подорвался на противопехотной мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

По данным главы ОВА, сегодня в поле у сел Явирское и Волчий Яр Изюмского района на противопехотной мине подорвался 47-летний мужчина.

Пострадавший, по словам Синегубова, был госпитализирован с взрывными травмами. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю жителей области не забывать об опасности, не посещать поля, леса, обочины дорог, берега водоемов и другие потенциально заминированные места. Ведь это может стоить вам жизни и здоровья", - подчеркнул он.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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