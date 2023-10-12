ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области на вражеской мине подорвался мужчина

Харьковская область, Четверг 12 октября 2023 19:23
UA EN RU
В Харьковской области на вражеской мине подорвался мужчина Фото: в Харьковской области на вражеской мини взорвался мужчина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковские области сегодня, 12 октября, местный мужчина подорвался на противопехотной мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По данным главы ОВА, сегодня в поле у сел Явирское и Волчий Яр Изюмского района на противопехотной мине подорвался 47-летний мужчина.

Пострадавший, по словам Синегубова, был госпитализирован с взрывными травмами. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"В очередной раз призываю жителей области не забывать об опасности, не посещать поля, леса, обочины дорог, берега водоемов и другие потенциально заминированные места. Ведь это может стоить вам жизни и здоровья", - подчеркнул он.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину