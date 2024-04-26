В Балаклії зросла кількість постраждалих через удар РФ

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Балаклії зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Харківської обласної прокуратури в Telegram.

"Кількість поранених зросла до 13 людей", - йдеться у повідомленні.

Обстріл вокзалу в Балаклії

Російські окупанти вдень 25 квітня завдали удару поблизу залізничного вокзалу в Балаклії, Харківська область. Тоді внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Потім кількість постраждалих зросла до 11.

Пізніше в "Укрзалізниці" уточнили, що під час атаки постраждали троє їхніх співробітників.

За цим фактом прокуратура вже розпочала розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.

В Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що ворожий удар по вокзалу в Балаклії був націлений на велику кількість жертв.

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