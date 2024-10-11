У Харківській області вкрали обладнання для ремонту енергетики на понад 17 млн гривень

Як зазначається, у Харківській області постала проблема крадіжок елементів енергосистеми - дротів, трансформаторів та трансформаторного масла, елементів підстанцій.

З початку 2024 року зафіксовано 47 випадків крадіжок. Дії зловмисників задали збитків на 17,5 млн гривень.

"Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторного масла, що поцупили злодії", - йдеться у повідомленні.

У "Харківобленерго" повідомили, що крадуть навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Зафіксовано крадіжку частини обладнання ПС-110/6 - збитки склали 8,2 млн гривень.

Правоохоронці розслідують крадіжки енергообладнання. У 43 випадках встановлюють причетних осіб, щодо чотирьох справ поліція знайшла винних.