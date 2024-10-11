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У Харківській області вкрали обладнання для ремонту енергетики на понад 17 млн гривень

Фото: у Харківській області вкрали енергообладнання на понад 17 млн гривень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області вкрали енергообладнання на суму у 17,5 млн гривень. Це сповільнює роботи з відновлення електрики після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Харківобленерго".

Як зазначається, у Харківській області постала проблема крадіжок елементів енергосистеми - дротів, трансформаторів та трансформаторного масла, елементів підстанцій.

З початку 2024 року зафіксовано 47 випадків крадіжок. Дії зловмисників задали збитків на 17,5 млн гривень. 

"Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти  73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторного масла, що поцупили злодії", - йдеться у повідомленні.

У "Харківобленерго" повідомили, що крадуть навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій.  Зафіксовано крадіжку частини обладнання ПС-110/6 - збитки склали 8,2 млн гривень.

Правоохоронці розслідують крадіжки енергообладнання. У 43 випадках встановлюють причетних осіб, щодо чотирьох справ поліція знайшла винних.

 

Ситуація з енергетикою

Варто зазначити, що російські війська продовжують обстріли енергетичних об'єктів в Україні. Остання масштабна атака відбулася 26 серпня. Тоді були атаковані об'єкти у 15 регіонах України.

Тим часом в Україні триває найбільша ремонтна кампанія за всю історію. Як повідомило Міненерго, на всіх енергоблоках українських АЕС завершили ремонти. Всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні, підготовлені до роботи в зимовий період.

В уряді попереджають українців, що майбутня зима може бути нелегкою. Детальніше про те, чи зможе Україна пройти зиму без відключень світла - у матеріалі РБК-Україна.

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