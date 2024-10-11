В Харьковской области украли оборудование для ремонта энергетики более чем на 17 млн гривен

Ситуация с энергетикой

Следует отметить, что российские войска продолжают обстрелы энергетических объектов в Украине. Последняя масштабная атака произошла 26 августа. Тогда были атакованы объекты в 15 регионах Украины.

Между тем, в Украине продолжается крупнейшая ремонтная кампания за всю историю. Как сообщил Минэнерго, на всех энергоблоках украинских АЭС завершили ремонты. Все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине, подготовлены к работе в зимний период.

В правительстве предупреждают украинцев, что предстоящая зима может быть нелегкой. Детальнее о том, сможет ли Украина пройти зиму без отключений света - в материале РБК-Украина.

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