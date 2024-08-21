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У Харківській області виявили злочини шістьох окупантів, які катували місцеве населення

Фото:злочини РФ проти населення Харківської області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Харківській області ідентифіковано ще шість загарбників, які жорстоко знущались з цивільного населення під час окупації. Їх оголошено у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Як зазначають у прокуратурі, шістьом російським військовим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Підозрюваними є військовослужбовці "ЛНР" та Нацгвардії РФ, які брали участь в окупації населених пунктів Савинці та Довгалівка Ізюмського району на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

За даними слідства, під час окупації підозрювані утримували у катівнях проукраїнських громадян, знущаючись над ними фізично та психологічно. Окупанти застосовували тортури для отримання інформації про українських військових та місцевих мешканців, які підтримують ЗСУ.

Зв'язані руки, побиття, погрози розстрілом та імітації страт - це лише частина знущань російських загарбників, яких зазнали жертви.  Також людей утримували в нелюдських умовах, без їжі та води.

Зокрема, одним із потерпілих є депутат місцевої ради, який зазнав жорстокого допиту від начальника штабу батальйону нацгвардії РФ. Окупант погрожував йому важким фізичним каліцтвом, а інші підозрювані били його до критичного стану декілька разів задля отримання даних щодо діяльності місцевих партизанів.

Також серед жертв російських катів виявили 59-річного чоловіка, який не вижив через тяжкі тілесні ушкодження. Вижившим вдалося врятуватися, проте вони зазнали серйозних фізичних і психологічних травм.

Наразі прокуратура вирішує питання про оголошення підозрюваних у розшук.

 Фото: підозрювані окупанти у злочинах проти цивільного населення у Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv2)

Варто зауважити, що після деокупації Харківського регіону масово почали надходити повідомлення про злочини, що вчиняли військові РФ щодо цивільного населення. Зокрема, чи не найбільше фактів катувань місцевих мешканців було зафіксовано в Ізюмі.

Російські військові часто вдаються до тактики катувань місцевого населення з метою виявлення необхідної їм інформації чи приниження гідності людини у разі її відмови йти на співпрацю з окупаційною владою.

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