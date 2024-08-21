RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области обнаружили преступления шести оккупантов, пытавших местное население

Фото: преступления РФ против населения Харьковской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харьковской области идентифицированы еще шесть захватчиков, жестоко издевавшихся над гражданским населением во время оккупации. Они объявлены в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечают в прокуратуре, шестерым российским военным доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Подозреваемыми являются военнослужащие "ЛНР" и Нацгвардии РФ, участвовавшие в оккупации населенных пунктов Савинцы и Довгаловка Изюмского района в начале полномасштабного вторжения 2022 года.

По данным следствия, во время оккупации подозреваемые удерживали в застенках проукраинских граждан, издеваясь над ними физически и психологически. Оккупанты применяли пытки для получения информации об украинских военных и местных жителях, поддерживающих ВСУ.

Связанные руки, избиения, угрозы расстрелом и имитации казней - это лишь часть издевательств российских захватчиков, подвергшихся жертвам. Также людей содержали в бесчеловечных условиях, без еды и воды.

В частности, одним из пострадавших является депутат местного совета, подвергшийся жестокому допросу от начальника штаба батальона нацгвардии РФ. Оккупант угрожал ему тяжелым физическим увечьем, а другие подозреваемые избивали его до критического состояния несколько раз для получения данных о деятельности местных партизан.

Также среди жертв российских палачей обнаружили 59-летнего мужчину, который не выжил из-за тяжких телесных повреждений. Выжившим удалось спастись, однако они получили серьезные физические и психологические травмы.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Фото: подозреваемые оккупанты в преступлениях против гражданского населения в Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv2)

Следует отметить, что после деоккупации Харьковского региона массово начали поступать сообщения о преступлениях, совершаемых военными РФ в отношении гражданского населения. В частности, больше всего фактов пыток местных жителей было зафиксировано в Изюме.

Российские военные часто прибегают к тактике пыток местного населения с целью выявления необходимой им информации или унижения достоинства человека в случае его отказа идти на сотрудничество с оккупационными властями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанціяХарьковПрокуратураВойна России против Украины