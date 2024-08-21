В Харьковской области обнаружили преступления шести оккупантов, пытавших местное население

Как отмечают в прокуратуре, шестерым российским военным доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Подозреваемыми являются военнослужащие "ЛНР" и Нацгвардии РФ, участвовавшие в оккупации населенных пунктов Савинцы и Довгаловка Изюмского района в начале полномасштабного вторжения 2022 года.

По данным следствия, во время оккупации подозреваемые удерживали в застенках проукраинских граждан, издеваясь над ними физически и психологически. Оккупанты применяли пытки для получения информации об украинских военных и местных жителях, поддерживающих ВСУ.

Связанные руки, избиения, угрозы расстрелом и имитации казней - это лишь часть издевательств российских захватчиков, подвергшихся жертвам. Также людей содержали в бесчеловечных условиях, без еды и воды.

В частности, одним из пострадавших является депутат местного совета, подвергшийся жестокому допросу от начальника штаба батальона нацгвардии РФ. Оккупант угрожал ему тяжелым физическим увечьем, а другие подозреваемые избивали его до критического состояния несколько раз для получения данных о деятельности местных партизан.

Также среди жертв российских палачей обнаружили 59-летнего мужчину, который не выжил из-за тяжких телесных повреждений. Выжившим удалось спастись, однако они получили серьезные физические и психологические травмы.

В настоящее время прокуратура решает вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.