У Харківській області затримали залізничників. Вони перекидали ешелони РФ в Україну

"Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного з них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Куп'янської колійної машинної станції".

На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківської області.