У Харківській області затримали залізничників. Вони перекидали ешелони РФ в Україну

Служба безпеки затримала у Харківській області колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного з них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Куп'янської колійної машинної станції".
На цих "посадах" вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.
Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківської області.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила на хабарі начальника одного з управлінь "Укрінтеравтосервісу", а також його родичку, колишню співробітницю громадської організації "АСМАП".
Також раніше ми писали, що Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці у тимчасово окупованій Луганській області.
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