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В Харьковской области задержали железнодорожников. Они перебрасывали эшелоны РФ в Украину

Фото: СБУ разоблачила железнодорожников, которые перебрасывали российские военные эшелоны в Украину (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности задержала в Харьковской области коллаборантов, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после захвата части региона, они присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного из них назначили руководителем, а другого - его заместителем производственного подразделения, созданного агрессором "Купянской колейной машинной станции".

На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Прежде всего, коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковской области.


После освобождения региона злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Отмечено, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ разоблачила на взятке начальника одного из управлений "Укринтеравтосервиса", а также его родственницу, бывшую сотрудницу общественной организации "АСМАП".

Также раньше мы писали, что Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы во временно оккупированной Луганской области.

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