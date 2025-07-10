За його словами, у Харківській області прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією припинили діяльність організованої групи, яка налагодила виробництво підроблених марок акцизного податку у промислових масштабах.

У ході обшуків вилучено понад 2,5 мільйона підроблених марок з голографічними елементами захисту. Троє осіб, включно з двома іноземцями, були затримані безпосередньо в момент виготовлення фальсифікату у спеціально облаштованому приміщенні.

"Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів", - йдеться в повідомленні генпрокурора.



В Харківській області викрили підпільне виробництво підроблених акцизних марок (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Наразі встановлюються інші учасники, замовники та канали збуту підробленої продукції.

"Це черговий удар по тіньовому ринку, який завдає мільйонних збитків легальному бізнесу. Завдяки роботі правоохоронців, контрафактна алкогольна продукція не потрапить на полиці магазинів", - зазначив Кравченко.