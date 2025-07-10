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В Харьковской области разоблачили подпольное производство поддельных акцизных марок

Фото: генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергей Новиков

Правоохранители ликвидировали масштабную схему изготовления фальсифицированных акцизных марок для алкогольной продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По его словам, в Харьковской области прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией пресекли деятельность организованной группы, которая наладила производство поддельных марок акцизного налога в промышленных масштабах.

В ходе обысков изъято более 2,5 миллиона поддельных марок с голографическими элементами защиты. Три человека, включая двух иностранцев, были задержаны непосредственно в момент изготовления фальсификата в специально оборудованном помещении.

"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзости действий фигурантов", - говорится в сообщении генпрокурора.

В Харьковской области разоблачили подпольное производство поддельных акцизных марок (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Сейчас устанавливаются другие участники, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.

"Это очередной удар по теневому рынку, который наносит миллионные убытки легальному бизнесу. Благодаря работе правоохранителей, контрафактная алкогольная продукция не попадет на полки магазинов", - отметил Кравченко.

Напомним, во время круглого стола, который был организован Американской торговой палатой в Украине, недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом. В частности, с контрабандой на основных рынках товаров и услуг страны.

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