Правоохранители ликвидировали масштабную схему изготовления фальсифицированных акцизных марок для алкогольной продукции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
По его словам, в Харьковской области прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией пресекли деятельность организованной группы, которая наладила производство поддельных марок акцизного налога в промышленных масштабах.
В ходе обысков изъято более 2,5 миллиона поддельных марок с голографическими элементами защиты. Три человека, включая двух иностранцев, были задержаны непосредственно в момент изготовления фальсификата в специально оборудованном помещении.
"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзости действий фигурантов", - говорится в сообщении генпрокурора.
В Харьковской области разоблачили подпольное производство поддельных акцизных марок (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Сейчас устанавливаются другие участники, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.
"Это очередной удар по теневому рынку, который наносит миллионные убытки легальному бизнесу. Благодаря работе правоохранителей, контрафактная алкогольная продукция не попадет на полки магазинов", - отметил Кравченко.
Напомним, во время круглого стола, который был организован Американской торговой палатой в Украине, недавно назначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пообещал усилить борьбу с нелегальным бизнесом. В частности, с контрабандой на основных рынках товаров и услуг страны.
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