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В Харківській області викрили підпільне виробництво підроблених акцизних марок

Україна, Четвер 10 липня 2025 19:45
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В Харківській області викрили підпільне виробництво підроблених акцизних марок Фото: генеральний проокурор України Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергій Новіков

Правоохоронці ліквідували масштабну схему виготовлення фальсифікованих акцизних марок для алкогольної продукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За його словами, у Харківській області прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією припинили діяльність організованої групи, яка налагодила виробництво підроблених марок акцизного податку у промислових масштабах.

У ході обшуків вилучено понад 2,5 мільйона підроблених марок з голографічними елементами захисту. Троє осіб, включно з двома іноземцями, були затримані безпосередньо в момент виготовлення фальсифікату у спеціально облаштованому приміщенні.

"Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів", - йдеться в повідомленні генпрокурора.

Наразі встановлюються інші учасники, замовники та канали збуту підробленої продукції.

"Це черговий удар по тіньовому ринку, який завдає мільйонних збитків легальному бізнесу. Завдяки роботі правоохоронців, контрафактна алкогольна продукція не потрапить на полиці магазинів", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, під час круглого столу, який був організований Американською торговельною палатою в Україні, нещодавно призначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом. Зокрема, з контрабандою на основних ринках товарів і послуг країни.

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