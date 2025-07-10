В Харьковской области разоблачили подпольное производство поддельных акцизных марок

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По его словам, в Харьковской области прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией пресекли деятельность организованной группы, которая наладила производство поддельных марок акцизного налога в промышленных масштабах.

В ходе обысков изъято более 2,5 миллиона поддельных марок с голографическими элементами защиты. Три человека, включая двух иностранцев, были задержаны непосредственно в момент изготовления фальсификата в специально оборудованном помещении.

"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзости действий фигурантов", - говорится в сообщении генпрокурора.

Сейчас устанавливаются другие участники, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.

"Это очередной удар по теневому рынку, который наносит миллионные убытки легальному бизнесу. Благодаря работе правоохранителей, контрафактная алкогольная продукция не попадет на полки магазинов", - отметил Кравченко.