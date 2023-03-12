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В Харківській області триває обов'язкова евакуація з Куп'янська, - ОВА

Фото: в Куп'янську продовжується обоа'язкова евакуація населення (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Харківська обласна адміністрація продовжує обов'язкову евакуацію жителів Куп'янського району, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, лінія фронту проходить саме по Куп'янському напрямку, що робить його найгарячішим. Ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади та атакує позиції українських військових.

З цієї причини, зусиллями ОВА та волонтерських організацій, триває обов'язкова евакуація з цього напрямку цивільного населення, зокрема сімей з дітьми та маломобільних людей.

Згідно зі словами посадовця, усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області. Наприклад, місто Житомир готове розмістити у достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп'янська.

Нагадаємо, що українські прикордонники заявили, що на Куп'янському напрямку майже всі будівлі пошкоджені атаками росіян.

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