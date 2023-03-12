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В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска, - ОВА

Фото: в Купянске продолжается непременная эвакуация населения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Харьковская областная администрация продолжает обязательную эвакуацию жителей Купянского района, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, линия фронта проходит именно по Купянскому направлению, что делает его самым горячим. Враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянского общества и атакует позиции украинских военных.

По этой причине усилиями ОВА и волонтерских организаций продолжается обязательная эвакуация по этому направлению гражданского населения, в том числе семей с детьми и маломобильных людей.

По словам чиновника, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области. К примеру, город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.

Напомним, что украинские пограничники заявили, что на Купянском направлении почти все строения повреждены атаками россиян.

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харковКупянск