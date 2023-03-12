В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация из Купянска, - ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, линия фронта проходит именно по Купянскому направлению, что делает его самым горячим. Враг ежедневно обстреливает населенные пункты Купянского общества и атакует позиции украинских военных.

По этой причине усилиями ОВА и волонтерских организаций продолжается обязательная эвакуация по этому направлению гражданского населения, в том числе семей с детьми и маломобильных людей.

По словам чиновника, все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковщины или за пределами области. К примеру, город Житомир готов разместить в достаточно комфортных условиях 500 семей с детьми из Купянска.