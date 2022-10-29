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У Харківській області трапився вибух невідомого предмета: є загибла

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Федорівка, Субота 29 жовтня 2022 19:36
У Харківській області трапився вибух невідомого предмета: є загибла Фото: У Харківській області трапився вибух невідомого предмета (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 жовтня, у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу Харківської області вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Лозівської громади Сергія Зеленського.

"У будинку мешкала родина з малою дитиною.Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали.

Очільник громади закликав людей бути обережними.

Нагадаємо, що у Харківській області, біля смт Козача Лопань на міні підірвалася пенсіонерка. Вона наступила на снаряд, коли пасла кіз.

Раніше під Харковом правоохоронці виявили ще три тіла загиблих у селі Черкаські Тишки. Двоє людей загинули внаслідок обстрілу.

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