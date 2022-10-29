В Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета: есть погибшая

В субботу, 29 октября, в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа Харьковской области взорвался неизвестный предмет. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Лозовской общины Сергея Зеленского.

По словам Зеленского, дом находился на краю села, поэтому другие усадьбы не пострадали.

"В доме проживала семья с малым ребенком. Сейчас найдено тело женщины. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Ранее под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки. Два человека погибли в результате обстрела.

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