У Харківській області підірвався трактор, водій отримав поранення (фото)

У середу, 3 травня, у Харківській області на вибуховому предметі підірвався трактор. Правоохоронці доправили водія до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"3 травня близько 15:00 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка біля лісосмуги між полями стався підрив трактору", - йдеться у заяві.
Зазначається, що вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. 58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у вівторок, 2 травня, в Ізюмському районі Харківської області трапилась надзвичайна подія: на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми.
Також нещодавно сапер підірвався на російській вибухівці під час проведення розмінування у Херсонській області. Він зазнав тяжких поранень.
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