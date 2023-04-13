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У Харківській області тракторист підірвався на вибухівці

Фото: в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Лукянці в Харківській області тракторист підірвався на вибухівці. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"13 квітня у селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонацій вибухівки трактор отримав ушкодження, а його водій - поранення. Наразі він госпіталізований до обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в рятувальники закликали громадян бути уважними і обережними.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - зазначили в ДСНС.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, вчора в Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї.

Також нещодавно поблизу Ізюма чоловік на городі наступив на "пелюстку". Він отримав осколкові поранення.

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