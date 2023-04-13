У Харківській області тракторист підірвався на вибухівці

"13 квітня у селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонацій вибухівки трактор отримав ушкодження, а його водій - поранення. Наразі він госпіталізований до обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в рятувальники закликали громадян бути уважними і обережними.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - зазначили в ДСНС.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, вчора в Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї.

Також нещодавно поблизу Ізюма чоловік на городі наступив на "пелюстку". Він отримав осколкові поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.