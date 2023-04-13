В Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке

"13 апреля в селе Лукьянцы Харьковского района 28-летний тракторист наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате детонаций взрывчатки трактор получил повреждения, а его водитель - ранения. В настоящее время он госпитализирован в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В свою очередь в спасатели призывали граждан быть внимательными и осторожными.

"Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией", - отметили в ГСЧС.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".

Напомним, вчера в Харьковской области мужчина подорвался на мине в собственном дворе.

Также недавно вблизи Изюма мужчина на огороде наступил на "лепесток". Он получил осколочные ранения.

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