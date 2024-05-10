У Харківській області субсидію на електроенергію збільшили в 5 разів: деталі рішення уряду

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплат житлових субсидій і пільг з урахуванням енергетичної кризи, що склалася в м. Харкові та населених пунктах Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову Кабміну від 8 травня 2024 р. № 521 .

Згідно з рішенням, для громадян, які фактично проживають в Харківської області, для розрахунку розміру пільги або субсидії на оплату послуги з постачання та розподілу електричної енергії протягом неопалювального сезону 2024 року (в період з 1 травня 2024 року по 30 вересня 2024 року) застосовуються соціальні нормативи із застосуванням коефіцієнта підвищення 5.

При цьому субсидія в неопалювальному сезоні 2024 року на електроенергію надається за наявності договору між постачальником та споживачем, незалежно від фактичної наявності/відсутності послуги з незалежних від споживача або постачальника причин.

Проблеми з електроенергією в Харкові

Нагадаємо, в березні в Харкові виникли серйозні проблеми з електропостачанням через обстріли енергетичних об'єктів. Це призвело до масштабних відключень електрики у місті та області. Місто залишилося без світла після обстрілу 22 березня, і були введені графіки.

З травня графіки були розширені, і тепер відключення відбуваються не лише вдень, а й уночі.