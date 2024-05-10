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В Харьковской области субсидию на электроэнергию повысили в 5 раз: детали решения Кабмина

Украина, Пятница 10 мая 2024 09:14
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В Харьковской области субсидию на электроэнергию повысили в 5 раз: детали решения Кабмина Фото: Субсидии на электроэнергию в Харькове увеличили в 5 раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок выплат жилищных субсидий и льгот с учетом сложившегося энергетического кризиса в г. Харькове и населенных пунктах Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 8 мая 2024 г. № 521.

Согласно решению, для граждан, фактически проживающих в Харьковской области, для расчета размера льготы или субсидии на оплату услуги по снабжению и распределению электрической энергии в течение неотапливаемого сезона 2024 года (в период с 1 мая 2024 по 30 сентября 2024 года) применяются социальные нормативы с применением коэффициента повышение 5.

При этом субсидия в неотапливаемом сезоне 2024 года на электроэнергию предоставляется при наличии договора между поставщиком и потребителем, независимо от фактического наличия/отсутствия услуги по независимым от потребителя или поставщика причинам.

Проблемы с электроэнергией в Харькове

Напомним, в марте в Харькове возникли серьезные проблемы с электроснабжением из-за обстрелов энергетических объектов. Это привело к масштабным отключениям электричества в городе и области. Город остался без света после обстрела 22 марта, и были введены графики.

С мая графики были расширены, и теперь отключения происходят не только днем, но и ночью.

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Харьков Отключения света Субсидии
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