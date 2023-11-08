У Харківській області росіяни скинули на поліцію вибухівку: вони їхали за колаборантами

Під удар ворога потрапила слідчо-оперативна група. Інцидент стався у населеному пункті Дворічна Куп'янського району.

Як зазначають правоохоронці, у машині було троє людей: слідчий, дільничий та оперативник за кермом. Поліцейські відразу зрозуміли, що за ними полює ворожий дрон, але втекти від нього не вдалося.

Оперативник наказав вистрибувати з машини, після чого пролунав вибух. Окупанти скинули гранату на задню частину авто. На щастя, всі правоохоронці врятувалися, але у них контузія.

Як зазначається, у момент атаки поліція їхала затримувати колаборантів.

Фото: у Харківській області росіяни скинули на поліцію вибухівку

(facebook.com/Сергій_Болвінов)

Ситуація у Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, нещодавно окупанти знову посилили атаки на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл.

Нагадаємо, вчора окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.