В Харьковской области РФ могла задействовать "африканский контингент" в штурмах: карты ISW

Силы обороны Украины сдерживают продвижение российских оккупантов в Харьковской области, где, вероятно, противник бросает в штурмы "африканских наемников". Между тем фиксируется продвижение захватчиков в районе Кременной и Часового Яра.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ не совершили ни одного подтвержденного продвижения к северу от города Харькова возле Липцев на фоне продолжающихся боев 21 мая.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись на расстояние от 300 до 450 метров по направлению к Липцам, но в ISW не заметили визуального подтверждения этого утверждения.

В Генштабе ВСУ вечером 21 мая сообщили, что оккупанты значительно активизировали боевые действия на Харьковском направлении после того, как 20 мая количество российских атак уменьшилось.

Российские захватчики недавно подтвердили продвижение к юго-западу от Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что войска РФ продвинулись дальше в Старицу (юго-западнее Волчанска).

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 100-350 метров в Волчанске и немного пересекли реку Волчья в юго-западном Волчанске в направлении полицейского участка и нефтеэкстракционного завода, но один блогер уверял, что они только дошли, а не перешли разрушенный мост на улице Гагарина.

В ISW продолжают оценивать, что оккупанты сохраняют ограниченные позиции на левом берегу реки Волчья и не наблюдают визуального подтверждения российской бронетехники или значительного количества действующей на южном берегу пехоты.

Другой российский "военкор" утверждал, что войска РФ атакуют Прилипку (юго-западнее Волчанска на южном берегу реки Северский Донец), но в ISW не нашли подтверждения.

В Минобороны РФ рассказывали, что российские войска якобы отразили украинские контратаки в Волчанске и вблизи Старицы.

Украинский военнослужащий, действующий на севере Харьковской области, сообщил, что войска РФ разместили на направлении "африканских наемников", и что оккупанты проводят "мясные атаки" с "наемниками" перед наступлением регулярных войск РФ.

В отчете ISW отмечается, что хотя разные сообщения о "африканском контингенте" росармии на этом направлении в целом неясны, вполне возможно, что "некоторая комбинация граждан из африканских стран, элементов Африканского корпуса и бывших элементов группы "Вагнера" сейчас воюет с российскими войсками на севере Харьковской области".

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно подтвердили продвижение вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись на 1 км у Макеевки. Российский источник утверждал, что путинские войска обезопасили позиции на расстоянии 1,18 км вдоль лесистой местности к востоку от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово).

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Синьковки, у Ивановки, Берестового, Стельмаховки, около Дибровы и Тернов, у Григоровки и Белогоровки.

Российские "военкоры" продолжали критиковать Минобороны РФ за заявление от 20 мая о захвате Белогоровки (южнее Кременной).

Несколько российских блогеров утверждали, что войска РФ не захватывали этот населенный пункт. Известный награжденный Кремлем "военкор" пожаловался, что российское военное командование преследует "политические" цели, не влияющие на поле боя.

Другой российский блогер, ранее бывший инструктором в "Шторм-Z", заявил, что Минобороны России лжет, и процитировал заявление недавно назначенного министра обороны РФ Андрея Белоусова о том, что "можно ошибаться, но нельзя лгать".

Российские источники утверждают, что украинские войска 20 мая обстреляли и повредили состав горючего в оккупированном Довжанске Луганской области из ракет ATACMS и беспилотников.

Операция №3 - Донецкая область

Российские источники утверждали, что войска РФ незначительно продвинулись к югу от Северска (к северо-востоку от Бахмута), но в ISW не наблюдали визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Российские "военкоры" рассказывали, что неизвестные подразделения ВДВ России продолжали атаковать на Северском направлении и якобы продвигались к северу от Веселого (южнее Северского), но отметили, что использование украинских беспилотников затрудняет продвижение россиян в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали к югу от Северска в районе Раздолевки и юго-восточнее Северского в районе Выемки.

Российский блогер, ранее служивший инструктором в "Шторм-Z", утверждал, что войска РФ упорно сосредотачиваются на наступлении на линии Белогоровка - Спорное, несмотря на то, что такие усилия не принесли никаких результатов и привели к значительным ранкам в живой силе и технике.

Войска РФ недавно продвинулись в южную и центральную Клещиевку (юго-восточнее Временного Яра) и продолжили наступательные операции на Часов Яр.

Российские "военкоры" распространили видео от 21 мая, на котором якобы показано, как российский танк проезжает через Клещиевку, чтобы доставить штурмовые группы на южную окраину населенного пункта, а затем вернуться на свои неопределенные позиции к северу от поселка.

Российские источники утверждали, что якобы подтверждает, что войска РФ полностью оккупировали Клещиевку и вытеснили украинские силы из населенного пункта, но активно не занимают поселок, поскольку ВСУ контролируют главную высоту в этом районе.

Однако в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что российские захватчики захватили северную и западную Клещиевку.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись всего на 600 метров по центральной дороге в Клещиевке, и что бои за поселок еще продолжались по состоянию на 21 мая.

Российские источники также утверждали, что войска РФ расширили свои позиции в районе заповедника Ступки-Голубовские 2 (юго-восточнее Часового Яра).

Сообщается, что оккупанты продолжали атаковать Часов Яр и микрорайон Канал, к юго-востоку от города вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин заявил, что Часов Яр контролируют украинские силы, а войск РФ в населенном пункте нет.

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы захватили Нетайлово (к западу от Авдеевки) и продолжили наступательные действия вблизи Авдеевки 21 мая.

Российские источники утверждали, что украинские силы якобы вынуждены были отступить из этого населенного пункта.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ продвинулись в Нетайлово на 450 метров и очищают западную часть поселения после захвата оставшихся в этом районе домов.

В ISW отметили, что недавно наблюдали геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, которые показали, что оккупанты продвинулись в западном Нетайлово.

В Генштабе ВСУ 20 мая сообщали об интенсивности наступательных действий россиян около Нетайлово.

Бои продолжались в районах Калиново, Новоалександровка, Сокол, Прогресс, Евгеньевка, Очеретино, Соловьево, Новоселовка Первая, возле Уманского, Северного, Нетайлово, Яснобродовки, возле Невельского и Северного.

Российские оккупанты недавно немного продвинулись к юго-западу от города Донецк.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 мая, показывают, что войска РФ продвинулись юго-западнее Новомихайловки и восточной Парасковеевки (оба юго-западнее Донецка).

Российские источники также утверждали, что путинские войска продвинулись на 400 метров в юго-западной Красногоровке (к западу от города Донецк).

Сообщается, что оккупанты атаковали к западу от Донецка вблизи Георгиевки и Красногоровки, а также юго-западнее Донецка вблизи Победы и Парасковеевки.

21 мая продолжались позиционные бои вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки) на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

21 мая продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Представитель Южного оперативного командования и ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупанты не захватывали Работино.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись до 3,5 км в ширину и до 1 км в глубину юго-восточнее Работино, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого заявления.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового.

21 мая на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта в этом районе не зафиксированы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки вблизи Крынок.

Известный связанный с Кремлем российский военкор опроверг недавние заявления РФ о том, что путинские войска якобы захватили Крынки, и утверждал, что ВСУ удерживают позиции в населенном пункте.

Блогер утверждал, что как российские, так и украинские силы условно контролируют острова в дельте реки Днепр.

Российский военкор заявил, что на островах в дельте реки Днепр в сложных условиях действуют неизвестные подразделения российского ВДВ.

В ISW отметили, что недавно аналитики Института зафиксировали сообщение о том, что части российской 76-й дивизии ВДВ передислоцировались из западной части Запорожской области в Крынки.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в вечерней сводке Генерального штаба 21 мая сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 94 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Харьковском направлении воины ВСУ, в частности, проводят контратаки и принимают меры по усилению устойчивости обороны. Самым горячим остается Покровское направление, где с начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37.