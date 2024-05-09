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У Харківській області рецидивіст шпигував для російських ДРГ: зрадника спіймали

Вовчанськ, Четвер 09 травня 2024 12:07
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У Харківській області рецидивіст шпигував для російських ДРГ: зрадника спіймали Фото: у Харківській області спіймали рецидивіста-зрадника (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області викрили рецидивіста, який шпигував для росіян. Окупанти використовували отримані дані для підготовки операцій, зокрема із залучення ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився мешканець Вовчанського району з кримінальним минулим. 45-річний чоловік раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.

У поле зору російської розвідки він потрапив через свої прокремлівські погляди. Зрадник обходив прикордонну місцевість, де відстежував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Координати він позначав на Google-картах.

СБУ зазначає, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Спецслужбі вдалося вчасно викрили інформатора та задокументувати його діяльність. Під час обшуків у нього вдома знайшли мобільний телефон з доказами.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Фото: у Харківській області спіймали рецидивіста-зрадника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила жінку, яка допомагала російським військам у 2022 році. Зрадниця шпигувала для росіян під час боїв за Київ.

Також раніше правоохоронці спіймали у Харкові двох російських інформаторів. Шпигуни передали ворогу дані, які росіяни використовували, що вдарити авіабомбами по українських військ.

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Служба безпеки України ДРГ Харків
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