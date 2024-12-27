У Харківській області проводять обшуки у співробітників ТЦК та ВЛК: що відомо

Слідство встановило, що фігуранти тривалий час свідомо вносили неправдиві дані у військово-облікові документи, визнаючи "непридатними" або "обмежено придатними" до служби тих, хто не мав на це законних підстав.

Окрім цього, як повідомив Болвінов, організатори схеми за гроші допомагали чоловікам незаконно перетинати державний кордон, а також махлювали із заробітними платами.

За його словами, ці виплати отримували особи, які фактично не проходили службу. Також він додав, що за хабарі зловмисники "вирішували питання" щодо мобілізації транспорту, призначеного для використання на передовій.

Болвінов повідомив, що у ході обшуків у фігурантів було вилучено гроші, майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти. Наразі триває вивчення документації та допити фігурантів.

Він зауважив, що особливу увагу правоохоронців приділено питанню походженню коштів, якими володіють підозрювані. Кожна фінансова операція фігурантів перевіряється для встановлення законності її джерел.

Відомо, що розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань області.

Фото: правоохоронці проводять обшук (facebook.com Сергій Болвінов)

Додамо, що в Одесі збираються судити співробітника ТЦК, який також допомагав військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. Вже відомо, що зловмисник заявив про готовність "реабілітуватися" у Збройних силах України.