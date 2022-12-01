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У Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: У Харківській області пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Харківській області ввечері 1 грудня пролунали вибухи. Місцеві жителі розповіли про "прильоти" в Чугуївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Харків'яни повідомляють про звуки за містом", - пишуть ЗМІ.

Згідно з даними, в області вибухи пролунали близько 23:27 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас місцеві Telegram-канали інформують про те, що росіяни випустили по Чугуївському району ракети. Саме там громадяни й чули декілька вибухів.

Нагадаємо, 1 грудня у Херсоні та Чорнобаївці пролунали вибухи.

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харковВійна Росії проти України