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В Харківській області прикордонники дроном знищили ворожий "Муром-М" (відео)

Фото: в Харківській області прикордонники дроном знищили ворожий "Муром-М" ()
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують нищити російську техніку в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

На Харківському напрямку дрон-камікадзе прикордонників знищив ворожий комплекс дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром-М".

 

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та у Запорізької області.

Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.

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