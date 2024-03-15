В Харківській області прикордонники дроном знищили ворожий "Муром-М" (відео)

На Харківському напрямку дрон-камікадзе прикордонників знищив ворожий комплекс дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром-М".

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та у Запорізької області.

Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.

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