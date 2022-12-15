ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области сообщают о взрывах

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 15 декабря 2022 13:06
В Харьковской области сообщают о взрывах Фото: в Харьковской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области сегодня, 15 декабря слышали звуки взрывов. В этот момент там была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, область, по всей вероятности, попала под обстрел россиян. Не исключено, что враг вел атаку из С-300 с территории Белгородской области.

Впрочем, официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

По состоянию на 13:00 в Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, сегодня мы писали, что ночью российские войска ударили по С-300 по Купянску Харьковской области. Из-за чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Обстріл Взрыв
NEWS
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны