В Харьковской области сообщают о взрывах

В Харьковской области сегодня, 15 декабря слышали звуки взрывов. В этот момент там была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, область, по всей вероятности, попала под обстрел россиян. Не исключено, что враг вел атаку из С-300 с территории Белгородской области.

Впрочем, официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

По состоянию на 13:00 в Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, сегодня мы писали, что ночью российские войска ударили по С-300 по Купянску Харьковской области. Из-за чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

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