В Харьковской области сообщают о взрывах
Фото: в Харьковской области сообщают о взрывах (Getty Images)
В Харьковской области сегодня, 15 декабря слышали звуки взрывов. В этот момент там была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как пишут в сети, область, по всей вероятности, попала под обстрел россиян. Не исключено, что враг вел атаку из С-300 с территории Белгородской области.
Впрочем, официальных комментариев на этот счет пока не поступало.
По состоянию на 13:00 в Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним, сегодня мы писали, что ночью российские войска ударили по С-300 по Купянску Харьковской области. Из-за чего был поврежден объект критической инфраструктуры.
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