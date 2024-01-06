У Харківській області попереджають про можливі удари по енергетиці після погіршення погоди

Жителів Харківської області попередили про можливі удари ворога у разі погіршення погоди. Росіяни можуть знову націлитися на енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Синєгубов повідомив, що у Харківській області провели засідання Ради оборони.

"Не виключено, що з погіршенням погодних умов окупанти будуть бити по енергетичній інфраструктурі", - зазначив він.

Голова ОВА додав, що усі медичні заклади та критичні об‘єкти забезпечені альтернативними джерелами живлення. За необхідності "Пункти незламності" у регіоні переведуть у цілодобовий режим роботи.

Також на засіданні обговорили питання забезпечення проїзності стратегічних ділянок, евакуаційні, медичні маршрути - пріоритет. Дорожнім службам доручили взяти на контроль Ізюмський напрямок.

Також важливим питанням Ради оборони були мобілізаційні процеси.

"Наголошуємо на дотриманні законодавства як громадянами, так і представниками ТЦК. Будь-які факти, що вказують на порушення, вивчатимуть правоохоронці", - додав Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область. Особливо страждає Куп'янський район. Крім того, ЗМІ повідомляють, що окупанти нібито готують наступ на Куп'янськ, але влада спростовує це.

Сьогодні у Харкові знову лунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі.

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