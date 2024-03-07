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У Харківській області попередили про розкидані по містах ліхтарики з вибухівкою

Четвер 07 березня 2024 05:15
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У Харківській області попередили про розкидані по містах ліхтарики з вибухівкою Фото: невідомі розкидують ліхтарики з вибухівкою в містах Харківської області (t.me/MykolaBaksheev)
Автор: Володимир Костирін

В Харківській області невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка. Детонація відбувається при вмиканні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Первомайського Миколи Бакшеєва.

"Важлива інформація Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує", - йдеться в публікації.

Бакшеєв уточнює, що заряд невеликий, але здатне напевно пошкодити у людини кінцівки.

Міський голова також оприлюднив фото таких "ліхтариків".

У Харківській області попередили про розкидані по містах ліхтарики з вибухівкою

В Харківській області невідомі розкидують ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка (фото: t.me/MykolaBaksheev)

Він закликав батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки, зокрема нагадати, що ніколи не можна нічого брати в руки, що валяється на вулиці, адже "це вкрай небезпечно!"

Як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів

Як звертають увагу у ДСНС, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на землі або в ній залишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірвані снаряди. Також у прифронтових та деокупованих регіонах фіксується високою мінна небезпека.

Рятувальники у зв'язку з цим нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета.

  • не чіпати;
  • відійти на безпечну відстань якомога далі;
  • при можливості за допомогою підручних засобів огородити місце;
  • зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про знахідку;
  • попередити оточуючих;
  • дочекатися приїзду хоча б однієї з оперативних груп.

Нагадаємо також, що в Україні функціонує сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів.

Додамо, нещодавно російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.

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