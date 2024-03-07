В Харьковской области предупредили о разбросанных по городам фонариках со взрывчаткой
В Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка. Детонация происходит при включении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Первомайского Николая Бакшеева.
"Важная информация Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек - взрывчатка. При включении она детонирует", - говорится в публикации.
Бакшеев уточняет, что заряд небольшой, но способен наверняка повредить у человека конечности.
Мэр также обнародовал фото таких "фонариков".
В Харьковской области неизвестные разбрасывают фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка (фото: t.me/MykolaBaksheev)
Он призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы об опасности, в частности напомнить, что никогда нельзя ничего брать в руки, валяющиеся на улице, поскольку "это крайне опасно!"
Как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов
Как обращают внимание в ГСЧС, после полномасштабного вторжения России в Украину на земле или в ней остаются остатки боеприпасов или даже неразорвавшиеся снаряды. Также в прифронтовых и деоккупированных регионах фиксируется высокая минная опасность.
Спасатели в связи с этим напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.
- не трогать;
- отойти на безопасное расстояние как можно дальше;
- по возможности с помощью подручных средств оградить место;
- позвонить по телефону 101 или 102 и сообщить о находке;
- предупредить окружающих;
- дождаться приезда хотя бы одной из оперативных групп.
Напомним также, что в Украине функционирует сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей.
Добавим, недавно российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами. С воздуха захватчики заменяли два села в Шосткинском районе.
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