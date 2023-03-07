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В Харківській області попередили про радіомовлення, на якому росіяни транслюють фейки

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Вівторок 07 березня 2023 16:52
В Харківській області попередили про радіомовлення, на якому росіяни транслюють фейки Фото: в Харківській області попередили про радіомовлення, на якому росіяни транслюють фейки (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області російські окупанти почали використовувати радіомовлення для поширення фейкових новин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

Зазначається, що росіяни використовують мовлення під фейковою назвою "Слобожанське FM". Однак на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти.

Таким чином ворога намагається поширювати фейкові новини в регіоні викоритсовуючи FM-діапазону.

Слухати перевірену інформацію можна на :

  • 104,9 МГц - Балаклія;
  • 90,8 МГц - Зміїв;
  • 100,1 МГц - Близнюки, Лозова;
  • 103,4 МГц - Барвінкове.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно жительку Харківської області, яка співпрацювала з окупантами та на камеру заявляла, що "чекала Росію з 2014 року", засудили до 10 років тюрми.

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