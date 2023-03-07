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В Харьковской области предупредили о радиовещании, на котором россияне транслируют фейки

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Вторник 07 марта 2023 16:52
В Харьковской области предупредили о радиовещании, на котором россияне транслируют фейки Фото: в Харьковской области предупредили о радиовещании, на котором россияне транслируют фейки (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области российские оккупанты начали использовать радиовещание для распространения фейковых новостей.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

Отмечается, что россияне используют вещание под фейковым названием "Слобожанское FM". Однако на волне 100 МГц вещают не украинские журналисты.

Таким образом врага пытается распространять фейковые новости в регионе используя FM-диапазона.

Слушать проверенную информацию можно на:

  • 104,9 МГц - Балаклея;
  • 90,8 МГц - Змеев;
  • 100,1 МГц - Близнюки, Лозовая;
  • 103,4 МГц - Барвенково.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жительницу Харьковской области, которая сотрудничала с оккупантами и на камеру заявляла, что "ожидала Россию с 2014 года", приговорили к 10 годам тюрьмы.

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