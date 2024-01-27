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В Харківській області померла дитина, постраждала від бомбардування

Харківська область, Субота 27 січня 2024 17:13
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В Харківській області померла дитина, постраждала від бомбардування Фото: в Харківській області від російської атаки загинула дитина (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня, померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - повідомив глава ОВА.

Він пояснив, що після поранення дівчинка тривалий час перебувала у комі. Після російського обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення.

Що передувало

Нагадаємо, 17 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області.

Пізніше стало відомо, що у наслідок удару РФ постраждало двоє дітей.

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