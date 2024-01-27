В Харківській області померла дитина, постраждала від бомбардування
Дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня, померла в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
"Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - повідомив глава ОВА.
Він пояснив, що після поранення дівчинка тривалий час перебувала у комі. Після російського обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення.
Що передувало
Нагадаємо, 17 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області.
Пізніше стало відомо, що у наслідок удару РФ постраждало двоє дітей.
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