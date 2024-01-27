В Харьковской области умер ребенок, пострадавший от бомбежки

Ребенок, получивший ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук 17 января, умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой", - сообщил глава ОГА.

Он пояснил, что после ранения девочка длительное время находилась в коме. После российского обстрела ребенок получил сложные осколочные ранения.

Что предшествовало

Напомним, 17 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российская армия обстреляла село Малый Бурлук в Харьковской области.

Позже стало известно, что в результате удара РФ пострадали двое детей.

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