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У Харківській області підліток кинув пакет пороху у багаття. Його госпіталізували

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П'ятниця 07 липня 2023 07:36
У Харківській області підліток кинув пакет пороху у багаття. Його госпіталізували Фото: у Харківській області підліток кинув пакет пороху у багаття (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Куп'янському районі, Харківської області, підліток отримав опіки після того, як кинув пакет з порохом у багаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полицію Харківської області.

За даними відомства, 6 липня до поліції надійшла інформація про травмування дитини.

Попередньо встановлено, що хлопець з іншими дітьми знайшов біля річки в селі Довгеньке порох у пакеті та кинув його в багаття. В результаті дитина отримала опіки тіла. 15-річного хлопця з опіками було доставлено до лікарні.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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