В Харьковской области подросток бросил пакет пороха в костер. Его госпитализировали

В Купянском районе Харьковской области подросток получил ожоги после того, как бросил пакет с порохом в костер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным ведомства, 6 июля в полицию поступила информация о травмировании ребенка.

Предварительно установлено, что парень с другими детьми нашел у реки в селе Довгенький порох в пакете и бросил его в костер. В результате ребенок получил ожоги тела. 15-летний парень с ожогами был доставлен в больницу.

Заминированные территории Украины

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно небезопасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал оприоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

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