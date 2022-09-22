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У Харківській області підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник: є загиблий

Фото: в Харківській області підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник ДСНС під час проведення ремонтних робіт. Серед них є однин загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробіник ДСНС. На жаль, 1 з них загинув, 2 госпіталізовані з пораненнями", - написав Синєгубов.

Очільник області вкотре закликав усіх бути максимально обережними, оскільки мінна небезпека залишається дуже високою.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок з моменту деокупації Харківської області, нещодавно в регіоні шестеро людей підірвалися на ворожих мінах.

Додамо, раніше у Балаклії загинув енергетик при виконанні службових обов'язків. Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

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