У Харківській області під час польових робіт трактор підірвався на вибухівці

"6 липня під час виконання польових робіт тракторист натрапив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Подія трапилась біля села Курулька Барвінківської громади", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху водій отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні.

Окрім того, у селі Довгеньке Куп'янського району стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого постраждав 15-річний підліток.

Хлопець разом з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки полум'ям 1-2 ступені обличчя, обох рук, грудної клітини та обох ніг (45-48 %). Його було доставлено до міської лікарні Харкова.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.