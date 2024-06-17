ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області під атаку РФ потрапили медики: загарбники травмували дитину та вагітну жінку

Харківська область, Понеділок 17 червня 2024 12:27
UA EN RU
У Харківській області під атаку РФ потрапили медики: загарбники травмували дитину та вагітну жінку Фото: РФ обстріляла у Харківській області бригаду медиків (www.facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ярослава Борзова

Чергова бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл російських загарбників на Харківщині. Внаслідок удару постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook.

Зазначається, що швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.

"На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у МОЗ, попри значні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.

"Також нагадуємо, від початку війни країна-терорист знищила 261, захопила 125 та пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги", - нагадали в Мінізерстві охорони здоров'я.

Обстріли РФ по Харківу і області

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунав вибух. Місцева влада заявляла про можливий удар КАБом.

Також 9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Було зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Наприкінці травня Інститут вивчення війни заявляв, що Росія буде обстрілювати Харків, доки Захід не дозволить ЗСУ бити по її території

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України экстренная помощь
NEWS
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку