У Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років: у чому причина

У Харківській області мають намір провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол регіональної комісії.

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області затвердила план дій щодо готовності та реагування на спалах кору.

Так, у Харківській області планують провести картування невакцинованих дітей віком до п'яти років. Також перевірятимуть вакцинацію дітей-переселенців, які знаходитимуться в області.

За підсумками цих дій повинні визначити громади і райони високого ризику. Місця проживання переселенців із підвищеним ризиком спалаху кору відвідають медики чи бригади лікарів.

Крім того, планують перевірити всі ліжка для хворих на кір чи краснуху у медичному закладі Харківської області, а також запаси необхідних медикаментів.

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