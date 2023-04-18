ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років: у чому причина

Новость на русском →
Харків, Вівторок 18 квітня 2023 13:56
У Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років: у чому причина Ілюстративне фото: у Харківській області перевірять усіх дітей до 5 років (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області мають намір провести перепис дітей віком до п'яти років, які не пройшли вакцинацію від кору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол регіональної комісії.

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області затвердила план дій щодо готовності та реагування на спалах кору.

Так, у Харківській області планують провести картування невакцинованих дітей віком до п'яти років. Також перевірятимуть вакцинацію дітей-переселенців, які знаходитимуться в області.

За підсумками цих дій повинні визначити громади і райони високого ризику. Місця проживання переселенців із підвищеним ризиком спалаху кору відвідають медики чи бригади лікарів.

Крім того, планують перевірити всі ліжка для хворих на кір чи краснуху у медичному закладі Харківської області, а також запаси необхідних медикаментів.

Нагадаємо, українця пояснювали, як проявляється кір та як захиститися від хвороби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру