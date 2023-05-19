У Харківській області пенсіонер підірвався на невідомому предметі

За даними відомства, 70-річний чоловік на своєму городі підняв з землі невідомий предмет. Він вибухнув у його руках. В наслідок вибуху чоловік залишився без пальця.

У ДСНС в черговий раз нагадали про необхідність бути обережними, коли знаходите невідомий предмет. Особливо це стосується деокупованих територій.

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - пишуть в ДСНС.

Ситуація з розмінуванням в Україні

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитися понад 30 років та 5 тисяч фахівців.

Окрім цього майже щодня на деокупованих територіях мирні жителі та фермери зазнають травм або гинуть в результаті залишеної росіянами вибухівки.

В Україні наразі заміновано 174 тисяч квадратних кілометрів територій, що є найбільшим показником у світі.

За словами віце-прем’єра України Ірини Верещук, для розмінування Україні необхідно понад 40 млрд доларів.