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У Харківській області негода знеструмила близько 30 тисяч абонентів

Фото: Негода знеструмила майже 30 тисяч абонентів на Харківщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Увечері 12 липня Харківщину накрила потужна злива з поривами вітру до 20 м/с. Стихія повалила дерева, пошкодила покрівлі, електроопори та технічні конструкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ситуація з електропостачанням

У Харківській області без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням мереж, але через масштабні пошкодження процес може затягнутись.

 
Фото: Харків накрила негода (t.me/synegubov)

У місті та області зафіксовано щонайменше шість серйозних інцидентів.

Основні наслідки негоди:

  • Чугуївський район. Від травм, отриманих через падіння дерева, загинула 56-річна жінка.
  • Харків, Салтівський район. Зірвало дах приватного будинку, постраждали троє людей.
  • Харків, Основ'янський район. Дерево впало на 7-річну дівчинку, дитина отримала травми.
  • Харків, Шевченківський район. Дерево впало на авто, постраждав 52-річний чоловік з травмою голови.
  • Харків, Слобідський район. Вітер повалив баштовий кран.
  • Харківський район. На електричку біля станції Покотилівка впало дерево.

Синєгубов попередив, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію. 13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду.

Негода у Харкові

Нагадаємо, ми писали, що у внаслідок зливи багато вулиць Харкова були затоплені.

Окрім того, через потужний вітер було немало повідомлень про падіння дерев. Лише у Саду Шевченко (центр міста), як стверджувалося, впало щонайменше 10 дерев. Також писали, що дерево впало на електричку і не тільки.

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Харків