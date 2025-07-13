У Харківській області негода знеструмила близько 30 тисяч абонентів

Ситуація з електропостачанням

У Харківській області без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням мереж, але через масштабні пошкодження процес може затягнутись.

Фото: Харків накрила негода (t.me/synegubov)

У місті та області зафіксовано щонайменше шість серйозних інцидентів.

Основні наслідки негоди:

Чугуївський район. Від травм, отриманих через падіння дерева, загинула 56-річна жінка.

Від травм, отриманих через падіння дерева, загинула 56-річна жінка. Харків, Салтівський район. Зірвало дах приватного будинку, постраждали троє людей.

Зірвало дах приватного будинку, постраждали троє людей. Харків, Основ'янський район. Дерево впало на 7-річну дівчинку, дитина отримала травми.

Дерево впало на 7-річну дівчинку, дитина отримала травми. Харків, Шевченківський район. Дерево впало на авто, постраждав 52-річний чоловік з травмою голови.

Дерево впало на авто, постраждав 52-річний чоловік з травмою голови. Харків, Слобідський район. Вітер повалив баштовий кран.

Вітер повалив баштовий кран. Харківський район. На електричку біля станції Покотилівка впало дерево.

Синєгубов попередив, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію. 13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду.